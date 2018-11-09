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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
На Южном Урале в ближайшие пять лет планируют построить ветряную электростанцию
09.11.2018 г. 11:05
Челябинская область вошла в число регионов, где появятся ветропарки.
В 22 субъектах на площадках будущих электростанций установят мачты для измерения скорости ветра. Компания «Ветропарки ФРВ» объявила открытый запрос предложений на строительство. В контракт на сумму 40 млн рублей входит и Челябинская область.
Как сообщает 74.ru, реализацией проекта займутся Роснано и «Фортум». Общий объем инвестиций оценивается в 15 млрд рублей, решения о строительстве будут принимать по каждому объекту в отдельности. Планируется, что электростанции заработают в 2019-2023 годах.
Сейчас в России действует один ветропарк — 14 генераторов в Ульяновской области общей мощностью 35 МВт. Для их строительства более 200 тонн арматуры произвел ЧМК.
Фото с сайта 7info.ru
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