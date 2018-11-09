Челябинец сжег автомобиль своего начальника в отместку за увольнение

Фото с сайта avtozakony.ru

В Челябинске будут судить мужчину за поджог автомобиля.

В августе 2018 года 30-летний местный житель в состоянии опьянения ночью поджег машину во дворе на улице Сталеваров. Поводом для такого поступка стало увольнение с работы — автомобиль принадлежал бывшему начальнику мужчины.

Ущерб от пожара оценили в 300 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело, сейчас его рассматривает Металлургический райсуд. Поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото с сайта avtozakony.ru



Все новости за 09.11.2018 г.»