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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
Челябинец сжег автомобиль своего начальника в отместку за увольнение
09.11.2018 г. 10:57
Фото с сайта avtozakony.ru
В Челябинске будут судить мужчину за поджог автомобиля.
В августе 2018 года 30-летний местный житель в состоянии опьянения ночью поджег машину во дворе на улице Сталеваров. Поводом для такого поступка стало увольнение с работы — автомобиль принадлежал бывшему начальнику мужчины.
Ущерб от пожара оценили в 300 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело, сейчас его рассматривает Металлургический райсуд. Поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта avtozakony.ru
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