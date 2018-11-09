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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
На северо-западе Челябинска машина протаранила стену гипермаркета
09.11.2018 г. 09:29
Фото с сайта vk.com/chp_chel
Автомобиль врезался в торговый комплекс в Челябинске.
Все произошло вечером в четверг, 8 ноября. Машина пробила стену гипермаркета «Магнит» рядом с торгово-развлекательным комплексом «Фокус» на улице Молдавской. Фотографии с места происшествия выложили в группе «ЧП | ДТП Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».
Один из снимков сделан с эскалатора. На нем видно сильно покореженный капот машины — автомобиль не только пробил стену, но и врезался в подъемник. «Не смог затормозить на ледяной корке, владелец адекват, просто не повезло», — прокомментировал один из пользователей.
Фото с сайта vk.com/chp_chel
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