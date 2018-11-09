Борис Дубровский поручил до конца года запустить «Систему-112» на всей территории Челябинской области

Фото с сайта rostovgazeta.ru

К концу года «Система-112» должна охватить весь Южный Урал.

Такое поручение дал губернатор Борис Дубровский. Сейчас единая система вызова экстренных служб работает в 15 городах и районах области. До конца 2018 года к ней присоединятся еще 27 территорий. Глава региона отметил большую социальную важность системы.

«Она позволит запрашивать помощь из любой точки региона буквально в считанные секунды. Это очень важно, ведь в чрезвычайных ситуациях время является решающим фактором. Мы должны сделать так, чтобы каждый южноуралец чувствовал свою защищенность», — подчеркнул Борис Дубровский.

«Система-112» работает в Челябинской области с сентября 2017 года. В среднем еженедельно через нее проходят до 10 тыс звонков. С 2019 года планируется переход системы в стадию промышленной эксплуатации — тогда она сможет определять местонахождение абонента, а также принимать звонки на иностранных языках и текстовые сообщения о помощи.

Фото с сайта rostovgazeta.ru



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