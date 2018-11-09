Дмитрий Медведев поручил внести ВСМ Челябинск — Екатеринбург в план магистральной инфраструктуры

Фото с сайта kremlin.ru

Высокоскоростную магистраль между Челябинском и Екатеринбургом включат в комплексный план развития инфраструктуры.

Соответствующее поручение премьер-министр Дмитрий Медведев дал своему заместителю Максиму Акимову. Проект перспективной магистрали одобрен к внесению в документ, однако вопрос финансирования будет обсуждаться отдельно.

«Название проекта в плане снабжено звездочкой: есть условие, что строиться высокоскоростная магистраль от Челябинска до Екатеринбурга будет либо на деньги частных инвесторов, либо если организаторам удастся доказать социально-экономическую эффективность этой магистрали», — сообщает газета «Ведомости».

В конце октября проект ВСМ получил положительное заключение по результатам независимого технологического и ценового аудита. Предварительная стоимость магистрали составит порядка 380 млрд рублей. В данный момент идут переговоры об условиях концессионного соглашения о строительстве. Сдать магистраль в эксплуатацию планируется до конца 2024 года — такой же срок обозначен и в комплексном плане развития инфраструктуры.

Фото с сайта kremlin.ru



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