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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
Дмитрий Медведев поручил внести ВСМ Челябинск — Екатеринбург в план магистральной инфраструктуры
09.11.2018 г. 08:47
Высокоскоростную магистраль между Челябинском и Екатеринбургом включат в комплексный план развития инфраструктуры.
Соответствующее поручение премьер-министр Дмитрий Медведев дал своему заместителю Максиму Акимову. Проект перспективной магистрали одобрен к внесению в документ, однако вопрос финансирования будет обсуждаться отдельно.
«Название проекта в плане снабжено звездочкой: есть условие, что строиться высокоскоростная магистраль от Челябинска до Екатеринбурга будет либо на деньги частных инвесторов, либо если организаторам удастся доказать социально-экономическую эффективность этой магистрали», — сообщает газета «Ведомости».
В конце октября проект ВСМ получил положительное заключение по результатам независимого технологического и ценового аудита. Предварительная стоимость магистрали составит порядка 380 млрд рублей. В данный момент идут переговоры об условиях концессионного соглашения о строительстве. Сдать магистраль в эксплуатацию планируется до конца 2024 года — такой же срок обозначен и в комплексном плане развития инфраструктуры.
Фото с сайта kremlin.ru
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