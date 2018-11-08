Борис Дубровский поручил главам городов и районов готовиться к лесным пожарам уже сейчас

Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор дал подчиненным две недели на разработку дорожной карты по подготовке региона к новому пожароопасному сезону.

Начальник главного управления лесами региона Сергей Лавров доложил Борису Дубровскому, что проблемой при тушении пожаров являются заброшенные земли. Они не обрабатываются, имеют огромный запас горючих материалов. По таким землям в условиях сильных ветров огонь мгновенно распространяется на огромные территории, заходит в лесные насаждения широким фронтом, угрожает населенным пунктам. Подобных участков в Челябинской области около 2 млн гектаров.

Губернатор поручил главам городов и районов посчитать, сколько на их территориях заброшенных земель, а органам власти - разработать системную дорожную карту, где будет определено финансирование.

«Каждый раз мы слушаем итоги пожароопасного сезона, и когда нам везет, отчитываемся о положительных результатах, когда не везет — горим, пока не выжжем все до самых дождей. А потом смотрим на последствия – леса стоят как после войны», — подчеркнул Борис Дубровский.

Фото с сайта gubernator74.ru

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