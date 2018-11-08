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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
Бывшего сити-менеджера Миасса отправили в СИЗО по делу о получении взятки в 140 тыс. рублей
08.11.2018 г. 16:12
Экс-глава администрации Миасса Станислав Третьяков проведет в СИЗО минимум два месяца.
Центральный районный суд Челябинска в четверг, 8 ноября, избрал меру пресечения для бывшего чиновника. Он заключен под стражу минимум до 7 января.
Станислав Третьяков во время судебного заседания заявил, что не признает вины, и назвал происходящее оговором. Экс-чиновник сказал, что никогда не брал взяток, и теперь ему нужно будет вспомнить все события шестилетней давности, чтобы доказать, что он не получал деньги.
По версии следствия, в 2012 году Станиславу Третьякову передали взятку в сумме более 140 тыс. рублей за выделение земельного участка. В это время он был заместителем главы городской администрации. Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ. Экс-чиновника задержали в среду, 7 ноября, в городской администрации. Затем его увели в офис рядом с мэрией и провели там обыск.
Фото с сайта u74.ru
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