Бывшего сити-менеджера Миасса отправили в СИЗО по делу о получении взятки в 140 тыс. рублей

Фото с сайта u74.ru

Экс-глава администрации Миасса Станислав Третьяков проведет в СИЗО минимум два месяца.

Центральный районный суд Челябинска в четверг, 8 ноября, избрал меру пресечения для бывшего чиновника. Он заключен под стражу минимум до 7 января.

Станислав Третьяков во время судебного заседания заявил, что не признает вины, и назвал происходящее оговором. Экс-чиновник сказал, что никогда не брал взяток, и теперь ему нужно будет вспомнить все события шестилетней давности, чтобы доказать, что он не получал деньги.

По версии следствия, в 2012 году Станиславу Третьякову передали взятку в сумме более 140 тыс. рублей за выделение земельного участка. В это время он был заместителем главы городской администрации. Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ. Экс-чиновника задержали в среду, 7 ноября, в городской администрации. Затем его увели в офис рядом с мэрией и провели там обыск.

Фото с сайта u74.ru



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