Более 70 врачей Челябинской области получат по 1 млн рублей и уедут жить в глубинку

Фото с сайта pixabay.com

На реализацию программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в Челябинской области направляется 94 млн рублей.



73 врача получат по 1 млн рублей, а 42 фельдшера — по 500 тыс. рублей. Эти деньги выплатят тем, кто захочет работать на селе. Программы действуют в Челябинской области несколько лет. Губернатор Борис Дубровский принял решение продлить их реализацию и увеличить финансирование.

«Мы и впредь будем финансово поддерживать программы, которые помогают решить проблему дефицита врачей и фельдшеров в городах и районах области. Для нас важно создать условия, при которых жители отдаленных сел и деревень смогут вовремя пройти профилактические осмотры, получить консультации врачей и качественную медицинскую помощь», — подчеркнул Борис Дубровский.

Фото с сайта pixabay.com



Все новости за 08.11.2018 г.»