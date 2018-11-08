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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
Более 70 врачей Челябинской области получат по 1 млн рублей и уедут жить в глубинку
08.11.2018 г. 15:49
На реализацию программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в Челябинской области направляется 94 млн рублей.
73 врача получат по 1 млн рублей, а 42 фельдшера — по 500 тыс. рублей. Эти деньги выплатят тем, кто захочет работать на селе. Программы действуют в Челябинской области несколько лет. Губернатор Борис Дубровский принял решение продлить их реализацию и увеличить финансирование.
«Мы и впредь будем финансово поддерживать программы, которые помогают решить проблему дефицита врачей и фельдшеров в городах и районах области. Для нас важно создать условия, при которых жители отдаленных сел и деревень смогут вовремя пройти профилактические осмотры, получить консультации врачей и качественную медицинскую помощь», — подчеркнул Борис Дубровский.
Фото с сайта pixabay.com
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