Выделенные полосы для общественного транспорта на Труда увеличат пробки в полтора раза

Фото с сайта auto.mail.ru

Замглавы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников прокомментировал создание выделенных полос.

Владимир Алейников озвучил результаты расчетов в интервью Znak.com. Он отметил, что организация выделенной линии на улице Труда всем казалась панацеей, но расчеты показали обратное.

«Люди, которые будут ехать на личном транспорте, нам предъявят, скажут: вы там чем думаете, головой или другим местом? Нам в КСОДДе (комплексная схема организации дорожного движения — прим. «Челябинского эха») рекомендуют несколько мест: Комсомольский, Ленина, Братьев Кашириных. Мы все будем считать», — сказал Владимир Алейников.

Он подчеркнул, что эффективность выделенных линий в других городах доказана. Но к этому были созданы другие условия: оформлено парковочное пространство, машины убрали из центра, общественного транспорта резко стало много. «Будем подходить осторожно, но толк в этом есть», — сказал чиновник.

Информация о том, что первые выделенные полосы для автобусов и троллейбусов в Челябинске могут сделать на улице Труда, появилась в мае. Тогда говорилось, что изменения должны помочь общественному транспорту избегать пробки в час пик. Автомобилистам за выезд на «пассажирские» полосы грозили бы крупные штрафы.

Фото с сайта auto.mail.ru



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