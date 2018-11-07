В поселки области направят свыше 1,5 млн рублей на ремонт больниц и восстановление водоснабжения

Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор Борис Дубровский подписал распоряжение о направлении средств на ремонт учреждений здравоохранения, восстановление водоснабжения и подключение отдаленных сел к сотовой связи и интернету.

Так, Карталинская горбольница получит на завершение ремонта 200 тыс. рублей. Кизильскому району столько же денег дадут на приведение в порядок помещения фельдшерско-акушерского пункта в поселке Измайловский.

«Сегодня в Челябинской области в строю порядка 680 фельдшерско-акушерских пунктов. Несмотря ни на что, мы не закрыли ни один ФАП, потому что важность первичной медицинской помощи сложно переоценить. В поселках и деревнях могут не знать главврачей районных больниц, но все знают своего фельдшера», — подчеркнул Борис Дубровский.

Кроме того, 80 тыс. рублей получит Кизильский район на восстановление системы отопления врачебной амбулатории поселка Путь Октября. Кизильскому и Карталинскому районам также выделено по 80 тыс. рублей на материальную помощь жителям.

По решению губернатора дополнительные средства из региональной казны будут перечислены поселку Гранитный в том же районе. Там сложилась чрезвычайная ситуация с водоснабжением: резко ухудшилось санитарное состояние питьевой воды.

Кизильскому району выделят также 1 млн рублей на подготовку проектно-сметной документации по подведению сотовой связи и интернета.

Фото с сайта gubernator74.ru

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