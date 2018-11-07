Третью очередь развязки Братьев Кашириных — Труда рассчитывают достроить в начале 2019 года

Фото с сайта cheladmin.ru

В Челябинске дорожники установили практически все опоры нового уровня развязки у цирка.

«Из 27 опор осталось смонтировать две. И наша задача в самом начале года сделать эту развязку, так как она нам важна при реконструкции Ленинградского моста. Нам надо сделать объезды. К лету важно иметь это», — сообщил в интервью Znak.com замглавы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников.

Третью очередь транспортной развязки по улице Братьев Кашириных начали строить весной 2018 года. Ожидается, что запуск нового уровня значительно разгрузит прилегающие улицы Труда, Кирова и проспект Победы.

Фото с сайта cheladmin.ru

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