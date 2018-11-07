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В Челябинске студентку будут судить за сбыт наркотиков и поддельных денег
07.11.2018 г. 14:38
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летней девушки, которая продавала наркотики через интернет.
В надзорном ведомстве сообщили, что обвиняемая является студенткой одного из челябинских вузов. Кроме продажи наркотиков, ей вменяют хранение, перевозку или сбыт поддельных денег.
По версии следствия, девушка в апреле 2018 года вступила в организованную преступную группу, чтобы участвовать в продаже запрещенных веществ. Задержали ее в июле. Полицейские после этого изъяли 16 граммов синтетического наркотика, расфасованного на мелкоопотовые партии и помещенного в четыре тайника-закладки. А в момент задержания у студентки обнаружили 10 поддельных купюр номиналом по 5 тыс. рублей.
В ходе следствия правоохранители арестовали принадлежащие девушке автомобиль BMW-316, два iPhone, ноутбук и мотоцикл Honda. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Калининский районный суд.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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