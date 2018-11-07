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В Челябинской области похолодает до -22 градусов
07.11.2018 г. 14:28
Фото с сайта www.meteovesti.ru
Синоптики сообщили о резком похолодании на Южном Урале в ближайшие дни.
В ночь на четверг, 8 ноября, по области при прояснении столбики термометров опустятся до -7 градусов, в Челябинске ожидается около нуля. Днем будет +3-+5.
В ночь на субботу в горах и низинах похолодает до -16 градусов. В Челябинске и на остальной территории области будет около 12 градусов мороза. В ночь на воскресенье в горах и низинах температура опустится до -22 градусов. В Челябинске будет около 14 мороза. При этом синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем, гололедицу на дорогах.
Фото с сайта www.meteovesti.ru
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