Южный Урал вошел в число регионов-аутсайдеров по темпам ликвидации свалок

Фото с сайта onf.ru

ОНФ представил рейтинг регионов по эффективности ликвидации свалок.

Рейтинг составили на основе данных, которые содержит «Интерактивная карта свалок». Лучшей по эффективности ликвидации незаконных площадок с мусором стала Томская область, где за время существования карты убрано почти 600 свалок из 700. Также практически все такие точки ликвидированы в республике Адыгея и Белгородской области.

«При этом мы учитывали не только ликвидированные свалки, но и те, которые были уже приняты в работу органами власти», — отметил модератор тематической площадки ОНФ «Экология» Дмитрий Миронов.

Худшими в рейтинге стали Челябинская, Сахалинская, Магаданская, Владимирская, Самарская области, Бурятия, Забайкальский и Приморский края. На Южном Урале было 963 незаконных свалки, из них ликвидировали только 125.

Фото с сайта onf.ru



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