- 66.0918р. + 0.1006
- 75.6817р. + 0.3659
Южный Урал вошел в число регионов-аутсайдеров по темпам ликвидации свалок
07.11.2018 г. 14:26
ОНФ представил рейтинг регионов по эффективности ликвидации свалок.
Рейтинг составили на основе данных, которые содержит «Интерактивная карта свалок». Лучшей по эффективности ликвидации незаконных площадок с мусором стала Томская область, где за время существования карты убрано почти 600 свалок из 700. Также практически все такие точки ликвидированы в республике Адыгея и Белгородской области.
«При этом мы учитывали не только ликвидированные свалки, но и те, которые были уже приняты в работу органами власти», — отметил модератор тематической площадки ОНФ «Экология» Дмитрий Миронов.
Худшими в рейтинге стали Челябинская, Сахалинская, Магаданская, Владимирская, Самарская области, Бурятия, Забайкальский и Приморский края. На Южном Урале было 963 незаконных свалки, из них ликвидировали только 125.
Фото с сайта onf.ru
- 07.11.2018 г. На рекультивацию челябинской свалки выделят почти 3 млрд рублей из федерального бюджета
- 07.11.2018 г. Губернатор предложил создать реестр добросовестных компаний, занимающихся рекультивацией свалок
- 02.11.2018 г. Верховный суд России запретил расширение свалки в Полетаево
- 31.10.2018 г. Борис Дубровский озвучил новый тариф на вывоз мусора для челябинцев
- 31.10.2018 г. Челябинские чистомэны соберут горы мусора на карьере Сопливчик