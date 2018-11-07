В Челябинске хотят убрать круговое движение на АМЗ

Фото с сайта primechaniya.ru

Круговой перекресток на Блюхера-Дарвина предлагают превратить в обычный.

О возможной ликвидации кругового движения в Советском районе заявил заместитель главы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников в интервью Znak.com. По его словам, на данном участке хотят сделать обычный перекресток со светофорами.

Кольцевое движение чиновник назвал изумительным решением, но до определенного момента. «Как только трафик переваливает за полторы тысячи машин в час, сразу кольцо начинает пропускать меньше, чем четырехсторонний перекресток», — отметил Владимир Алейников.

В пример он привел перекресток Свердловского проспекта и Куйбышева, где раньше было кольцо. После того, как этот участок расширили и сделали там перекресток, пропускная способность увеличилась, сообщил Владимир Алейников. Он добавил: расчеты показывают, что это сработает и на АМЗ. «Эта задача — три в одном — позволит кардинально изменить трафик и скорость прохождения этого участка в сторону Троицкого тракта и южного выхода из Челябинска», — подчеркнул замглавы города.

Владимир Алейников сообщил, что в 2019 году дорожников ждет очень напряженная программа, объем вложений приблизится к 5 млрд рублей. В частности, будет доделан путепровод на улице Дарвина в районе металлобазы. Также есть предложение и предпроектные проработки по расширению улицы Дарвина почти в два раза.

Ликвидация кругового перекрестка в Советском районе обсуждалась в 2015 году. Тогда от этой идеи решили отказаться после жалоб жителей, которые выступили против вырубки деревьев на данном участке.

Фото с сайта primechaniya.ru



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