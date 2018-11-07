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Ленинградский мост в Челябинске предлагают расширить в полтора раза
07.11.2018 г. 13:14
Дорожники приступят к капитальному ремонту Ленинградского моста в 2019 году.
Сегодня эта часть проспекта Победы является узким горлышком, предлагается расширить мост в полтора раза, сообщил замглавы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников в интервью Znak.com.
«Мы заказывали работы, сам пролет моста находится в предаварийном состоянии. Опоры в нормальном состоянии, а балки — вот они вызывают опасения, требуют ремонта», — сказал Владимир Алейников.
В 2019 году также запланированы ремонты на нескольких магистралях: Новоградском проспекте, улице Худякова, части Доватора и других объектах. Много работ связано с подъездами и подходами к местам проведения саммитов ШОС и БРИКС и местам проживания членов делегаций.
Что касается новых микрорайонов, то в Чурилово будут заканчивать опорную магистраль — улицу Трашутина. Дороги построят в микрорайонах Яблоневый и «Чурилово Lake Сity». В «Ньютоне» планируют продлить улицу 250 лет Челябинску с выходом на улицу Татищева. Продолжатся работы на проспекте Героя России Родионова и улице Харриса Юсупова. Также в планах — проектирование продолжения Комсомольского проспекта в сторону Градского прииска, сказал Владимир Алейников.
Фото с сайта 74.ru
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