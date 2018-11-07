«Трубы текут, а деньги дерут!». Челябинцы проведут пикет перед офисом «Ремжилзаказчика»

Фото: Челябинское отделение «Молодой Гвардии»

Челябинцы жалуются на неотремонтированные подъезды и протекающую крышу в домах «Ремжилзаказчика».

Массовый пикет у офиса управляющей компании в четверг, 8 ноября, проведет челябинское отделение «Молодой Гвардии». Как сообщили общественники, поступило большое количество жалоб на неисполнение «Ремжилзаказчиком» обязанностей по обслуживанию домов. Жильцы сообщают, что управляющая компания игнорирует их обращения. Люди требуют ремонта в подъездах, в каких-то домах протекает крыша, а в третьих — завышают цены на ремонт бойлера.

Жители города развернут плакаты перед офисом организации и будут требовать исполнения обязательств. Активисты также подготовили подарки управляющей компании. Пикет начнется в 11:00.

Фото: Челябинское отделение «Молодой Гвардии»

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