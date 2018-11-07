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«Трубы текут, а деньги дерут!». Челябинцы проведут пикет перед офисом «Ремжилзаказчика»
07.11.2018 г. 13:11
Челябинцы жалуются на неотремонтированные подъезды и протекающую крышу в домах «Ремжилзаказчика».
Массовый пикет у офиса управляющей компании в четверг, 8 ноября, проведет челябинское отделение «Молодой Гвардии». Как сообщили общественники, поступило большое количество жалоб на неисполнение «Ремжилзаказчиком» обязанностей по обслуживанию домов. Жильцы сообщают, что управляющая компания игнорирует их обращения. Люди требуют ремонта в подъездах, в каких-то домах протекает крыша, а в третьих — завышают цены на ремонт бойлера.
Жители города развернут плакаты перед офисом организации и будут требовать исполнения обязательств. Активисты также подготовили подарки управляющей компании. Пикет начнется в 11:00.
Фото: Челябинское отделение «Молодой Гвардии»
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