МЧС предупредило южноуральцев об ухудшении погодных условий

Фото с сайта k1news.ru

В Челябинской области ожидается резкое усиление ветра.

По данным синоптиков, в четверг, 8 ноября, на территории региона пройдет мокрый снег с дождем. Ветер усилится до 20 м/с. На дорогах будет скользко. Столбики термометров в дневные часы поднимутся до +3-+5 градусов. В ближайшую ночь ожидается около нуля градусов. А в некоторых районах области при прояснении похолодает до -7.

Автомобилистам рекомендуют срочно поменять летнюю резину на зимнюю. МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с непогодой и напомнило, что в этот период повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

Фото с сайта k1news.ru



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