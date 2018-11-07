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МЧС предупредило южноуральцев об ухудшении погодных условий
07.11.2018 г. 13:09
Фото с сайта k1news.ru
В Челябинской области ожидается резкое усиление ветра.
По данным синоптиков, в четверг, 8 ноября, на территории региона пройдет мокрый снег с дождем. Ветер усилится до 20 м/с. На дорогах будет скользко. Столбики термометров в дневные часы поднимутся до +3-+5 градусов. В ближайшую ночь ожидается около нуля градусов. А в некоторых районах области при прояснении похолодает до -7.
Автомобилистам рекомендуют срочно поменять летнюю резину на зимнюю. МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с непогодой и напомнило, что в этот период повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.
Фото с сайта k1news.ru
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