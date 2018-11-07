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На бывшего сити-менеджера Миасса Станислава Третьякова завели уголовное дело о получении взятки
07.11.2018 г. 13:07
Следственный комитет прокомментировал задержание бывшего главы администрации Миасса.
По данным следствия, в 2012 году Станислав Третьяков получил взятку в сумме более 140 тыс. рублей за выделение земельного участка. В это время он был заместителем главы городской администрации. Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ.
Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области. Станислава Третьякова задержали в среду, 7 ноября, в городской администрации. Затем бывшего чиновника увели в офис рядом с мэрией и провели там обыск.
Главой городской администрации Станислава Третьякова избрали в 2014 году, он ушел в отставку осенью 2015-го. Главой города стал Геннадий Васьков, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в превышении полномочий и покушении на получение взятки.
Фото с сайта sledcom.ru
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