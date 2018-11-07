На бывшего сити-менеджера Миасса Станислава Третьякова завели уголовное дело о получении взятки

Фото с сайта sledcom.ru

Следственный комитет прокомментировал задержание бывшего главы администрации Миасса.

По данным следствия, в 2012 году Станислав Третьяков получил взятку в сумме более 140 тыс. рублей за выделение земельного участка. В это время он был заместителем главы городской администрации. Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области. Станислава Третьякова задержали в среду, 7 ноября, в городской администрации. Затем бывшего чиновника увели в офис рядом с мэрией и провели там обыск.

Главой городской администрации Станислава Третьякова избрали в 2014 году, он ушел в отставку осенью 2015-го. Главой города стал Геннадий Васьков, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в превышении полномочий и покушении на получение взятки.

Фото с сайта sledcom.ru

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