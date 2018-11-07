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Льготникам в Челябинской области компенсируют переход на цифровое телевидение
07.11.2018 г. 12:59
Минсоц внес на рассмотрение Заксобрания законопроект о компенсации стоимости перехода на цифровое телевидение льготным категориям населения.
Разработать законопроект поручил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Поэтапное отключение аналогового вещания по всей России начнется с 2019 года. На смену ему придет цифровое телевидение. В числе первых будет прекращено вещание аналоговых каналов в населенных пунктах с количеством жителей менее 100 тыс. человек.
Губернатор принял решение возместить расходы по подключению к цифровому телевидению малоимущим семьям, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также вдовам погибших участников Великой Отечественной войны. «Это важная социальная задача — поддержать тех, кто больше всего нуждается в заботе государства, помочь им приобрести оборудование для приема цифрового сигнала», — отметил Борис Дубровский.
На эти цели выделено 95 млн рублей в 2018 году и 210 млн предусмотрено на 2019-й. Расходы будут возмещаться на приобретение оборудования для приема цифрового вещания (приставок и антенн).
Фото с сайта pixabay.com
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