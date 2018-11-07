Южноуральцы смогут голосовать за проекты благоустройства с помощью электронного сервиса

В Челябинской области запустили электронный сервис «Активный житель 74».

Инициатором проекта стал губернатор Борис Дубровский. Сервис электронных голосований помогает учитывать мнение южноуральцев при принятии управленческих решений. Он опубликован на региональном портале государственных и муниципальных услуг gosuslugi74.ru.

Большинство опросов касаются благоустройства. «Люди высказывают свое мнение, и очень важно, что власти на местах реагируют», — подчеркнул Борис Дубровский.

Первым городом, который подключился к проекту, стала Сатка. Жителям предложили выбрать вид кустарника для озеленения улицы Металлургов вдоль обновленного тротуара: шиповник, акация или кизильник. Голосование шло в течение четырех недель. В результате предпочтение было отдано шиповнику. В Миассе благодаря сервису появится новый фонтан.

Сейчас на портале активны голосования по Златоусту, Кусе, Усть-Катаву, селу Уйскому и Магнитогорску. Для того чтобы принять участие в опросах, необходимо иметь учетную запись на региональном портале госуслуг. Для владельцев смартфонов и планшетов разработано приложение «Активный житель 74».





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