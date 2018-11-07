Общественники требуют от мэрии отказаться от строительства в Челябинске подземных пешеходных переходов

Фото: «Гражданский патруль»

Активисты организации «Гражданский патруль» провели рейд по подземным и надземным переходам в Челябинске.

Рейд проходил на протяжении всей минувшей недели. Общественники сделали вывод, что практически все подземные переходы нуждаются в срочном ремонте. Так, на площади Революции обнаружили разрушенную наружную отделку, поврежденные ступени с разной высотой. Несколько лестниц не оборудованы пандусами, а часть существующих пандусов поставлены с недопустимым углом наклона.

Аналогичная ситуация у остановки «Детский мир». Общественники увидели разрушение настенных, напольных и потолочных покрытий. На Центральном рынке имеются проблемы с освещением. У торгового центра «КС» активисты «Гражданского патруля» нашли оголенную проводку. А надземный пешеходный переход на Свердловском тракте «порадовал», кроме прочего, еще и объявлениями о продаже наркотиков.

Все это говорит о том, что в Челябинске нельзя дальше строить такие объекты, отметил активист организации Семен Воронин.

«Цель рейда была в том, чтобы показать, что новые подземные переходы, которые будут строиться и уже внесены в план, это и на Кирова-Труда, и семь переходов на северо-западе, и два в Тракторозаводском районе, будут в таком же состоянии, как и ныне существующие переходы в Челябинске», — прокомментировал Семен Воронин.

Челябинские власти ранее сообщили, что планируют построить несколько подземных переходов на Университетской Набережной, на перекрестках улицы Кирова с Труда и Братьев Кашириных, а также на двух участках улицы Героев Танкограда.

Участники рейда оформили результаты документально и направили бумаги в мэрию с требованием устранить существующие нарушения и обратить внимание на перспективу их появления в новых переходах.

Фото: «Гражданский патруль»

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