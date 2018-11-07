На рекультивацию челябинской свалки выделят почти 3 млрд рублей из федерального бюджета

Фото с сайта gubernator74.ru

Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды поддержал выделение дополнительных денег на рекультивацию челябинской свалки.

Финансирование рассчитано на три года. В 2019-м регион получит 500 млн рублей, в 2020-м — около 2 млрд рублей и в 2021 году — еще почти полмиллиарда рублей. Об этом сообщил глава комитета по экологии Владимир Бурматов в своем телеграм-канале.

«Деньги на ликвидацию главного челябинского гнойника и виновника 1/5 всех вредных выбросов в атмосферу областного центра — городской свалки, мы нашли. Ко второму чтению бюджета удалось выбить дополнительное федеральное финансирование на рекультивацию объекта», — написал депутат Госдумы.

Комитет официально проголосовал за эти цифры. Кроме того, будут выделены деньги из федерального бюджета на мусоросортировку и мусоропереработку — всего более 200 млн рублей.

Челябинская свалка была закрыта в сентябре 2018 года. Принято решение о ее рекультивации. Сейчас идет подготовка проекта, завершены инженерные изыскания, ведется согласование единственного исполнителя работ. Основные технические стадии рекультивации власти региона рассчитывают завершить до проведения саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году.

Фото с сайта gubernator74.ru



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