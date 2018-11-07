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В продуктовом магазине в Златоусте бесплатно раздают хлеб и крупу
07.11.2018 г. 10:32
В одном из продуктовых магазинов Златоуста появилась «полка добра».
Малоимущие и нуждающиеся могут взять с «полки добра» не больше двух продуктов. Там стоят упаковки с крупами, хлеб, овощи, консервы, лапша быстрого приготовления. Фотографию полки выложили в группу «Подслушано в Златоусте» в соцсети «ВКонтакте».
«Возьмите с этой полки не больше двух любых продуктов совершенно бесплатно, если это вам действительно необходимо! Также сюда можно положить купленные продукты, чтобы оказать поддержку нуждающимся!» — говорится в объявлении.
Магазин находится на улице Полетаева. В комментариях жители города высказали опасения, что за продуктами будут приходить те, кто в них сильно не нуждается. Кто-то назвал идею отличной и выразил готовность помочь благотворительному проекту.
Фото с сайта vk.com/pod.zlatoust
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