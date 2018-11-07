В продуктовом магазине в Златоусте бесплатно раздают хлеб и крупу

Фото с сайта vk.com/pod.zlatoust

В одном из продуктовых магазинов Златоуста появилась «полка добра».

Малоимущие и нуждающиеся могут взять с «полки добра» не больше двух продуктов. Там стоят упаковки с крупами, хлеб, овощи, консервы, лапша быстрого приготовления. Фотографию полки выложили в группу «Подслушано в Златоусте» в соцсети «ВКонтакте».

«Возьмите с этой полки не больше двух любых продуктов совершенно бесплатно, если это вам действительно необходимо! Также сюда можно положить купленные продукты, чтобы оказать поддержку нуждающимся!» — говорится в объявлении.

Магазин находится на улице Полетаева. В комментариях жители города высказали опасения, что за продуктами будут приходить те, кто в них сильно не нуждается. Кто-то назвал идею отличной и выразил готовность помочь благотворительному проекту.

Фото с сайта vk.com/pod.zlatoust



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