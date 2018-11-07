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Таксистка в Челябинской области вернула банку 40 тыс. рублей после ареста машины
07.11.2018 г. 10:23
Жительница Коркино не смогла продать автомобиль из-за долга перед банком.
44-летняя владелица Nissan Wingroad была должна банку 120 тыс. рублей, из-за этого возможность перерегистрации иномарки ограничили судебные приставы. При этом официального трудоустройства женщина не имеет и подрабатывает частным извозом. За рубеж ей выезжать также запретили.
Женщина решила продать машину, но из-за ограничений не смогла этого сделать. Тогда она пришла в отдел судебных приставов и потребовала отменить обременение, но вместо этого ее автомобиль арестовали без права пользования.
«Судебный пристав снял показания одометра, составил акт, предупредив, что изменения показателя пробега авто приведет к административной ответственности», — сообщили в пресс-службе управления судебных приставов по Челябинской области.
После этого женщина напрямую перечислила банку 40 тыс. рублей. В результате переговоров с заемщицей банк отозвал исполнительный лист.
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