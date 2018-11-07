Они знают, как мерить расход жидкости, газа и даже пара. Финалист премии «Сделано в Челябинске 2018» — компания «Эмис»

Помогать анализировать этот бизнес будет эксперт проекта — руководитель центра инжиниринга Челябинской области Леонид Исенко.
Прямой эфир в 16:05. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».
В 2018 году бизнес-премия «Сделано в Челябинске» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» и МФЦ «Территория бизнеса». Партнеры премии — федеральная сеть диагностических центров «МРТ-Эксперт» и центр лечения позвоночника и суставов «Доктор Ост». Эксперт премии — рекрутинговое агентство «ТИРС».