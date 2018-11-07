Они знают, как мерить расход жидкости, газа и даже пара. Финалист премии «Сделано в Челябинске 2018» — компания «Эмис»

07.11.2018 г. 09:34

Они знают, как мерить расход жидкости, газа и даже пара. Финалист премии «Сделано в Челябинске 2018» — компания «Эмис»

Они считают конкурентную борьбу войной, поэтому стараются выигрывать даже маленькие сражения. В среду, 7 ноября, в эфире «Челябинского эха» генеральный директор компании Константин Александровский расскажет, как предприятию удалось стать ведущим российским разработчиком и производителем расходомеров и измерительных приборов для управления технологическими процессами.

 

Помогать анализировать этот бизнес будет эксперт проекта — руководитель центра инжиниринга Челябинской области Леонид Исенко. 

 

Прямой эфир в 16:05. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».

 

В 2018 году бизнес-премия «Сделано в Челябинске» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» и МФЦ «Территория бизнеса». Партнеры премии — федеральная сеть диагностических центров «МРТ-Эксперт» и центр лечения позвоночника и суставов «Доктор Ост». Эксперт премии — рекрутинговое агентство «ТИРС». 

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