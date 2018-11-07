Работодатели Челябинска считают запросы и самооценку молодых специалистов завышенными

Фото с сайта pixabay.com

Портал по поиску работы Зарплата.ру узнал у работодателей Челябинска об их отношении к сотрудникам разных возрастов.



Свыше половины респондентов уверены, что самые надежные работники — представители поколения Х, то есть люди, которым сейчас от 35 до 50 лет. Опрошенные заявили, что такой персонал является наиболее работоспособным и выносливым. Каждый третий участник исследования с этим не согласен. А 14% никогда не работали с поколением Х.

Более 50% респондентов согласны с тем, что представители поколения Y, то есть работники в возрасте до 35 лет, имеют завышенные запросы и неоправданное самомнение. 35% опрошенных считают это заблуждением, а 13% не имели опыта работы с молодежью.



Также представители компаний дали прогноз относительно представителей поколения Z (рожденные в начале 2000-х), о которых эксперты уже сейчас говорят как о несамостоятельных работниках, привыкших к гиперопеке. По мнению 40% респондентов, уже понятно, что прогноз верен, а 22% не согласны с этим утверждением. 38% считают, что говорить о рабочих навыках этого поколения еще рано.

Фото с сайта pixabay.com

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