Губернатор предложил создать реестр добросовестных компаний, занимающихся рекультивацией свалок

Фото с сайта gubernator74.ru

Борис Дубровский выступил на заседании рабочей группы Госсовета по реализации новых майских указов президента России.

В своем докладе губернатор Челябинской области сделал акцент на нацпроекте «Экология». Особое внимание глава региона уделил переходу на новую систему обращения с отходами и реализации проекта «Создание объектов обращения с ТКО».

Чтобы избежать негативных последствий при ликвидации свалок, Борис Дубровский предложил создать реестр надежных подрядчиков-рекультиваторов и определить отечественные технологии рекультивации, получившие положительное заключение экологической экспертизы. Также, уверен губернатор, нужно предусмотреть возможность заключения контрактов с компаниями, работающими по этим технологиям, в упрощенном порядке.

«Нужны гибкие механизмы перераспределения средств между мероприятиями и нацпроектами, оперативные системы взаимодействия между регионами и федеральным центром, упрощение правил федеральных адресных инвестиционных программ, а также возможность принятия ответственных решений по исполнению нацпроекта на уровне губернаторов», — резюмировал Борис Дубровский.

Фото с сайта gubernator74.ru

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