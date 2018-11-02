Челябинск
- 65.5799р. - 0.0718
- 74.9906р. + 0.4103
Сделано в Челябинске
Разворот
Апелляционный суд запретил строить офисное здание на улице Чайковского без учета мнений горожан
02.11.2018 г. 16:15
Фото с сайта 74.мвд.рф
Апелляционный суд оставил без изменения решение об отмене строительства административного здания в городе.
Речь идет об офисном здании по улице Чайковского. Администрация Челябинска выдала ООО «Компания 2А» разрешение на строительство без учета результатов публичных слушаний. Жители города выступили против проекта.
По требованию областной прокуратуры Арбитражный суд признал недействительным разрешение, строительство здания приостановили. Городская администрация и коммерческая компания не согласились с таким решением и обжаловали его. Апелляционный суд подтвердил позицию прокуратуры области, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Фото с сайта 74.мвд.рф
Новости на эту тему
- 24.10.2018 г. В Челябинске обсудят, как строить здания с помощью 3D-моделей
- 09.10.2018 г. В Челябинске суд обязал законсервировать стройку жилого комплекса в интересах дольщиков
- 08.10.2018 г. В Челябинске признали незаконной стройку в сквере на улице Воровского
- 10.08.2018 г. В Челябинске планируют отказаться от строительства панельных домов на главных улицах
- 09.08.2018 г. Строительная отрасль на Южном Урале показала умеренный рост