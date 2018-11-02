Челябинск отметит День Народного единства крестным ходом, митингами и концертами

Фото с сайта mitropolia74.ru

В Челябинске 4 ноября перекроют движение на Свердловском проспекте.

Мероприятия праздника начнутся в воскресенье в 9:30 в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. В 11:00 оттуда выйдет крестный ход. Процессия отправится по Свердловскому проспекту на Алое поле, где у храма Александра Невского в 11:45 начнется праздничный молебен. В мэрии предупредили автолюбителей, что проезд по проспекту будет перекрыт на время шествия.

В 13:00 на Кировке у главпочтамта начнется митинг-концерт в честь Дня Народного единства, где первые лица области выступят с приветственной речью. Свои мероприятия, посвященные празднику, проведут и региональные отделения политических партий.

Фото с сайта mitropolia74.ru

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