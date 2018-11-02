На благоустройство южноуральских городов и сел направят более 5 млрд рублей

Фото с сайта gubernator74.ru

В ближайшие пять лет на благоустройство городов и сел Челябинской области направят 5 млрд рублей.

Губернатор Борис Дубровский утвердил комплексную программу по благоустройству городов и сел Челябинской области на 2018-2022 годы. На ее реализацию направят более 5 млрд 250 млн рублей. Свыше 4 млрд рублей выделят из федерального бюджета, остальное — из областного.

«В Челябинской области есть все инструменты для благоустройства общественных территорий. Уже второй год подряд мы участвуем в программе «Формирование комфортной городской среды», по итогам 2017 года наш регион занял 7-е место среди 83 субъектов Российской Федерации. У нас есть областная программа «Реальные дела», которая дополняет федеральный проект. Мы будем и дальше по максимуму использовать все возможности, чтобы сделать жизнь южноуральцев комфортной», — подчеркнул Борис Дубровский.

В регионе за три года в рамках проекта «Реальные дела» было реализовано более 5 тыс. проектов, связанных с благоустройством скверов и дворов, ремонтом дорог, газификацией и реконструкцией соцучреждений.

Фото с сайта gubernator74.ru

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