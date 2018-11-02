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Дед Мороз приедет в Челябинск в конце ноября
02.11.2018 г. 15:37
Фото с сайта bus-43.ru
В Челябинск на два дня приедет Дед Мороз из Великого Устюга.
Дед Мороз посетит столицу Южного Урала во время новогоднего путешествия по стране. Он будет гостить в Челябинске два дня — 26 и 27 ноября, пишет ntv.ru. Дед Мороз посетит соцучреждения и больницы города и исполнит желания многодетных и малообеспечнных семей, приславших письма в резиденцию в Великом Устюге или на почту dedmoroz@ntv.ru.
Также в программе визита большой праздник для жителей Челябинска. Всего во время предновогоднего тура Дед Мороз посетит 22 города.
Фото с сайта bus-43.ru
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