Дед Мороз приедет в Челябинск в конце ноября

Фото с сайта bus-43.ru

В Челябинск на два дня приедет Дед Мороз из Великого Устюга.

Дед Мороз посетит столицу Южного Урала во время новогоднего путешествия по стране. Он будет гостить в Челябинске два дня — 26 и 27 ноября, пишет ntv.ru. Дед Мороз посетит соцучреждения и больницы города и исполнит желания многодетных и малообеспечнных семей, приславших письма в резиденцию в Великом Устюге или на почту dedmoroz@ntv.ru.

Также в программе визита большой праздник для жителей Челябинска. Всего во время предновогоднего тура Дед Мороз посетит 22 города.

Фото с сайта bus-43.ru

Все новости за 02.11.2018 г.»