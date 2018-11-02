На челябинцев завели дело за «осквернение» трансформаторной будки критикой пенсионной реформы

Фото с сайта ysia.ru

В одном из дворов Калининского района трансформаторную будку и бытовку расписали критическими высказываниями в адрес власти.

На постройках написали «Наша бедность — их прибыль» и «Пенсионная реформа». Надписи сопровождал рисунок, изображающий человека в костюме и короне и пенсионерку. Как сообщает портал «Медиазона» со ссылкой на адвоката правозащитной группы «Агора» Андрея Лепехина, в полиции возбудили дело о вандализме.

Пятерых активистов, расписавших будку и бытовку, 6 октября задержали. Ночь они провели в полиции, затем их отпустили. Как рассказал и.о. прокурора Калининского района Михаил Итушенко, деяние квалифицировано как вандализм, поскольку стражи порядка сочли надписи и рисунки «осквернением общественных зданий и сооружений».

Фото с сайта ysia.ru



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