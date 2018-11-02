- 65.5799р. - 0.0718
- 74.9906р. + 0.4103
На челябинцев завели дело за «осквернение» трансформаторной будки критикой пенсионной реформы
02.11.2018 г. 15:30
В одном из дворов Калининского района трансформаторную будку и бытовку расписали критическими высказываниями в адрес власти.
На постройках написали «Наша бедность — их прибыль» и «Пенсионная реформа». Надписи сопровождал рисунок, изображающий человека в костюме и короне и пенсионерку. Как сообщает портал «Медиазона» со ссылкой на адвоката правозащитной группы «Агора» Андрея Лепехина, в полиции возбудили дело о вандализме.
Пятерых активистов, расписавших будку и бытовку, 6 октября задержали. Ночь они провели в полиции, затем их отпустили. Как рассказал и.о. прокурора Калининского района Михаил Итушенко, деяние квалифицировано как вандализм, поскольку стражи порядка сочли надписи и рисунки «осквернением общественных зданий и сооружений».
Фото с сайта ysia.ru
- 26.10.2018 г. В Златоусте полиция задержала восьмиклассниц, которые сожгли венок на Вечном огне
- 05.10.2018 г. Южноуральские пенсионеры получат по 700 рублей от Бориса Дубровского
- 02.10.2018 г. В Челябинске суд закрыл дом престарелых за нарушения пожарной безопасности
- 28.09.2018 г. На пенсионерку из Челябинска завели дело за оскорбление полицейского на митинге 9 сентября
- 25.09.2018 г. В Челябинске сохранят льготы для жителей предпенсионного возраста