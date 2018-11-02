В Челябинской области подросток убил пенсионерку из-за 150 рублей

Фото с сайта sledcom.ru

В Чесменском районе школьник зарезал 78-летнюю женщину, а затем украл у нее 150 рублей.

Тело пенсионерки нашли в одной из квартир Чесменского района в понедельник, 29 октября. На нем обнаружили более 60 ножевых ранений. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве, сообщили URA.RU в региональном управлении СК.

Пожилая женщина жила одна и имела инвалидность. В убийстве подозревают внука подруги пенсионерки. По версии силовиков, 13-летний школьник требовал у пожилой женщины деньги. После убийства он нашел в квартире 150 рублей, которые затем положил себе на телефон.

Фото с сайта cheladmin.ru



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