Топ-5 новостей Челябинска

Фото с сайта gubernator74.ru

Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий с 27 октября по 2 ноября 2018 года.



1. Борис Дубровский подвел итоги работы за четыре года



Губернатор Челябинской области в среду, 31 октября, провел пресс-конференцию по итогам работы за четыре года. Она прошла на челябинском трубопрокатном заводе в цехе Высота 239. В мероприятии приняли участие около 100 представителей СМИ.

Фото с сайта gubernator74.ru

Одним из первых был задан вопрос про мусорный коллапс и новый тариф на вывоз отходов. По словам губернатора, тариф будет близок к установленному в магнитогорском кластере и составит около 77 рублей с человека. После установления новой цены на вывоз мусора власти планируют разработать механизмы соцподдержки для тех, кто имеет право на льготы. Говоря о мусорном кризисе в целом, Борис Дубровский сообщил, что разочаровался в человеческих качествах перевозчиков отходов.

Еще один вопрос касался челябинского аэропорта. Губернатор сказал, что после реконструкции местный аэропорт станет третьим в России после Шереметьево и Пулково, где будет возможна слепая посадка воздушных судов, то есть самолеты смогут приземляться на автопилоте.

Фото с сайта gubernator74.ru

Глава региона также рассказал, что общественно-деловой центр на реке Миасс планируют ввести в эксплуатацию к проведению международных форумов в Челябинске. Борис Дубровский отметил, что поначалу проект выглядел слишком креативным для быстрой реализации, однако на данный момент сомнений относительно него уже не осталось. «Когда здание разложено до проекта, мы поняли, что оно будет построено к 2020 году. Мы его сдадим и надеемся, что там пройдут торжественные мероприятия», — заявил Борис Дубровский на итоговой пресс-конференции.

Кроме того, глава региона рассказал о ходе подготовки гостиничной сферы к саммитам ШОС и БРИКС. Так, в Челябинске уже началось строительство отеля, который потом отдадут под общежитие Южно-Уральскому госуниверситету.

Фото с сайта gubernator74.ru

По словам губернатора, борьба с незаконными киосками и вывесками на улицах Челябинска будет такой же сложной, как с мусором. Борис Дубровский напомнил, что в городе вступил в силу дизайн-код, который определяет размеры и положение вывесок на фасадах домов, а также вид торговых павильонов. Борис Дубровский признался, что сейчас ситуация на гостевых маршрутах города его раздражает.

Борис Дубровский также высказался против строительства дороги через бор в Челябинске и рассказал о подарках, которые будут вручать семьям детей, которые появятся на свет в 2019 году. Следующий год станет юбилейным для Челябинской области — региону исполнится 85 лет. Родителям подарят наборы детских товаров первой необходимости, в частности, подгузники. Также рассматривается другой вариант — денежное вознаграждение.

2. В Челябинской области бывший член избиркома заявил о желании стать губернатором

О желании занять пост губернатора Челябинской области заявил юрист Александр Лебедев. Обращение в качестве будущего кандидата в губернаторы он опубликовал на своей странице в Facebook. В числе недочетов работы нынешнего главы региона он особо отметил провалы в социальной сфере и давление на челябинский бизнес.

«Я решил участвовать в выборах губернатора, побеждать и работать не для кучки олигархов, а для людей! Главное — человек! Все остальное вторично. Нужно, чтобы люди не уезжали из региона, а гордились им. Сделаю все для этого!» — написал Александр Лебедев.

Фото: Наиль Фаттахов / www.znak.com

Автор обращения назвал себя «народным губернатором» и пообещал опубликовать основные тезисы своей предвыборной программы и стратегию действий в ближайшее время. Александр Лебедев ранее работал в избирательной комиссии Челябинской области, сейчас — практикующий юрист.

В октябре нынешний глава региона Борис Дубровский также заявил о намерении переизбраться на пост губернатора в 2019 году.

3. Евгений Савченко покидает пост министра общественной безопасности Челябинской области. В регионе изменилась структура исполнительной власти

Министерство общественной безопасности Челябинской области возглавит замгубернатора Олег Климов. Прежний руководитель ведомства Евгений Савченко сообщил об уходе с поста министра общественной безопасности региона на своей странице в Facebook. Он напомнил, что губернатор принимает решение об увольнении чиновника в зависимости от его эффективности. «Потому вывод прост. Оптимизация ведомства выполнена в целях повышения эффективности работы. А, значит, мой труд был неэффективен в глазах первого лица региона. С 7 ноября я вновь просто пенсионер», — написал Евгений Савченко.

Фото с сайта gubernator74.ru

Министерство общественной безопасности региона возглавит замгубернатора Олег Климов. Борис Дубровский внес изменения в распределение обязанностей между своими заместителями. Соответствующее постановление опубликовали в пятницу, 2 ноября, на сайте правительства региона.

В этом же документе указано, что у губернатора появится еще один, седьмой, заместитель (не считая первого заместителя). Он будет координировать деятельность министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области, а также управления делами губернатора и правительства. Кто займет это место, пока не известно.

4. Экс-начальника управления культуры Челябинска обвиняют в мошенничестве с землей

Бывшему начальнику управления культуры администрации Челябинска Дмитрию Назарову предъявили обвинение в мошенничестве. По данным следствия, в период с 2008 по 2009 год он обманом получил право пользования лесным участком в районе озера Увильды. Тогда Дмитрий Назаров занимал должность директора МУ «Спартак». Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Фото с сайта cheladmin.ru

В четверг, 1 ноября, Дмитрий Назаров покинул пост начальника управления культуры Челябинска. Он подал заявление об отставке с формулировкой «по собственному желанию». Исполнять обязанности начальника управления культуры будет Элеонора Халикова, которая до увольнения Назарова была его заместителем.

5. В Челябинске водители автобусов объявили забастовку

Утром в пятницу, 2 ноября, челябинские муниципальные автобусы не вышли на линию. Причиной стала забастовка водителей. По предварительным данным, сотрудники ООО «Общественный городской транспорт» требовали выплаты заработной платы. Задержки наблюдаются с августа 2018 года.

Некоторые горожане из-за отсутствия на линиях автобусов опоздали на работу и пожаловались на действия транспортников в соцсетях. В сообществе «Челябинский транспорт» во «ВКонтакте» написали, что в 9:10 машины начали выходить в рейсы. По данным сервиса «Яндекс.Транспорт», с северо-запада движение начали автобусы маршрутов №64 и №31.

Фото с сайта cheladmin.ru

Как сообщили Znak.com в прокуратуре Курчатовского района, 498 сотрудников «ОГТ» не получили зарплату за сентябрь и октябрь. Еще 50 человек ждут денег с августа. Общий долг перед работниками «ОГТ» превышает 16 млн рублей. В отношении Дмитрия Холода возбуждено административное дело.

Руководитель предприятия объяснил корреспонденту «Челябинского эха» причины задержки зарплаты водителям автобусов и кондукторам. В сентябре у организации возник кассовый разрыв из-за увеличения стоимости топлива, сообщил Дмитрий Холод. Также он отметил, что в пятницу утром «никакой забастовки особо и не было». «Встретились с активом, обсудили проблемы городского транспорта. Получилась небольшая задержка по выходам автобусов. Сейчас все машины на линии», — заявил он. После выходных все задолженности будут выплачены, пообещал Дмитрий Холод.

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