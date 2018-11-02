На главу ООО «Общественный городской транспорт» завели дело из-за невыплаты зарплат

Фото с сайта cheladmin.ru

Прокуратура планирует инициировать доследственную проверку в отношении директора ООО «Общественный городской транспорт» Дмитрия Холода.

Причиной для проверки стал долг по зарплате перед работниками организации, которые утром в пятницу, 2 ноября, объявили забастовку. Часть автобусов не вышли на линии. Как сообщили Znak.com в прокуратуре Курчатовского района, 498 сотрудников «ОГТ» не получили зарплату за сентябрь и октябрь. Еще 50 человек ждут денег с августа. Общий долг перед работниками «ОГТ» превышает 16 млн рублей. В отношении Дмитрия Холода возбуждено административное дело.

Руководитель предприятия объяснил корреспонденту «Челябинского эха» причины задержки зарплаты водителям автобусов и кондукторам. В сентябре у организации возник кассовый разрыв из-за увеличения стоимости топлива, сообщил Дмитрий Холод.

«Зарплата у нас выплачивается. Единственное — в сентябре немного сбой произошел. Не проблемы, а сбои по зарплате были. Вот один месяц у нас получился кассовый разрыв такой, выросла солярка, нам ее необходимо было покупать, потому что сейчас оптовые цены выросли, на реализацию никто не дает. Мы работали по реализации ГСМ. В связи с этим нужно было покупать и ГСМ, и по зарплате решать. Вот такой коллапс случился, но ничего, благодаря помощи, в том числе города, сейчас выровняли эту ситуацию. Думаю, больше таких моментов у нас не будет», — рассказал Дмитрий Холод.

Также Дмитрий Холод отметил, что в пятницу утром «никакой забастовки особо и не было». «Встретились с активом, обсудили проблемы городского транспорта. Получилась небольшая задержка по выходам автобусов. Сейчас все машины на линии», — заявил он. После выходных все задолженности будут выплачены, пообещал Дмитрий Холод.

Фото с сайта cheladmin.ru

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