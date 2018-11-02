Магнитогорское муниципальное предприятие с миллиардными долгами купило глобус за 127 тыс. рублей

Фото с сайта pixabay.com

В Магнитогорске теплоснабжающая организация приобрела дорогостоящий глобус.

Закупка прошла на платформе «РТС-Тендер». Тресту «Теплофикация» потребовался глобус высотой почти полтора метра с диаметром шара не менее 130 сантиметров. Особыми требованиями были политическая карта с Крымом в составе России и напольная подставка из ценных пород дерева.

Начальная цена контракта составляла 186 тыс. рублей. Победитель аукциона предложил тресту глобус за 127 тыс. 478 рублей. По всей видимости, исполнитель сэкономил на подставке, предложив заказчику сделать ее из пластика, что отражено в материалах закупки.

Как сообщает «Верстов.Инфо», на МП «Теплофикация» висит дебиторская задолженность в 1 млрд 200 млн рублей. Издание заинтересовалось, в чем была необходимость покупки столь дорогого предмета интерьера, и оно обратилось к руководству треста с просьбой дать комментарий. Директор «Теплофикации» Вадим Агафонов заявил, что закупка была совершена в рамках закона, а цель приобретения является сюрпризом, о котором магнитогорцы узнают, когда «придет время».

Фото с сайта pixabay.com



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