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Губернатор: на Южном Урале не осталось промышленных предприятий со сверхнормативными выбросами
02.11.2018 г. 13:01
Борис Дубровский отчитался перед полпредом Николаем Цукановым о мерах по охране окружающей среды в Челябинской области.
Доклад Бориса Дубровского прозвучал на совещании полпреда с губернаторами по вопросам экологии. Глава Челябинской области рассказал о мерах, которые предпринимаются в регионе для охраны окружающей среды.
Борис Дубровский перечислил несколько основных направлений работы в сфере экологии. Это рекультивация челябинской свалки, контроль загрязнения воздуха, снижение влияния выхлопов автотранспорта и улучшение качества воды. Губернатор отметил, что сейчас на Южном Урале нет предприятий со сверхнормативными выбросами, однако экологическая ситуация в промышленных городах остается тяжелой. Челябинская область стала пилотной территорией для введения сводных расчетов загрязнения и его квотирования согласно поправкам в законодательство, инициированным властями региона.
Борис Дубровский рассказал, что снижать экологическую напряженность в Челябинске помогают мобильные лаборатории мониторинга качества воздуха. Глава региона попросил поддержки полпреда в ускорении процедуры рекультивации закрытой в сентябре городской свалки и в обновлении транспортной системы Челябинска за счет федерального бюджета. Эти мероприятия также будут способствовать снижению количества выбросов в столице Южного Урала, что важно в рамках подготовки к проведению саммитов ШОС и БРИКС.
Николай Цуканов отметил, что для улучшения экологической обстановки в регионах важна слаженная работа властей с федеральными ведомствами. «Успешная реализация комплексных планов мероприятий нацпроекта «Экология», в первую очередь, обеспечит улучшение состояния здоровья населения, проживающего на экологически неблагополучных территориях», — подчеркнул полпред.
Фото с сайта gubernator74.ru
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