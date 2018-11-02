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В ложном минировании здания правительства Челябинской области подозревают 57-летнего мужчину
02.11.2018 г. 12:26
Фото: Молнии Дубровского / telegram
В Челябинске задержали подозреваемого в ложных сообщениях о минировании нескольких зданий.
Звонки с информацией о том, что в зданиях на улицах Орджоникидзе, Тимирязева и Цвиллинга заложены взрывные устройства, поступили в четверг, 1 ноября. Сотрудники МЧС эвакуировали оттуда людей. Силовики оцепили объекты. Взрывных устройств нигде найдено не было.
По факту поступления ложной информации о минировании было возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении звонков полиция задержала 57-летнего мужчину. Сейчас он находится в следственном изоляторе. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, сообщили в управлении МВД по Челябинску.
Фото: Молнии Дубровского / telegram
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