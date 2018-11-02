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Комбинат «Магнезит» и «ЧТЗ-УРАЛТРАК» оштрафовали за незаконный сброс сточных вод
02.11.2018 г. 12:13
Челябинская природоохранная прокуратура выявила нарушения режима водопользования в деятельности ПАО «Комбинат «Магнезит» и ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК».
В течение 2017 и 2018 годов ЧТЗ сбрасывает сточные воды в озеро Первое. При этом не проводится в полном объеме контроль качества стоков предприятия. Также в воде обнаружили превышение норм содержания загрязняющих веществ по аммиаку, меди, цинку и мышьяку. За нарушения ЧТЗ оштрафовали на 80 тыс. рублей.
Кроме того, прокуроры обнаружили превышение допустимой концентрации загрязняющих веществ по нефти и железу в стоках комбината «Магнезит». Предприятие сбрасывает воду в реки Первая и Большая Сатка. Комбинат оштрафовали на 30 тыс. рублей. Руководителям ЧТЗ и «Магнезита» внесли представления об устранении нарушений, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта udmpravda.ru
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