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Челябинская пиццерия пригласила на работу калининградца, укравшего три пиццы
02.11.2018 г. 12:09
Фото с сайта pixabay.com
В Челябинске заведение общепита предложило работу вору из Калининграда.
В 2017 году житель Калининграда украл из кафе три пиццы, за что ему назначили 300 часов обязательных работ. Этот случай вызвал интерес у одной пиццерии в Челябинске.
«Осужденный калининградец, по-видимому, как и мы в Челябинске, просто очень любит пиццу. Мы готовы пригласить его на стажировку и отработку 300 часов обязательных работ, чтобы научить готовить самую вкусную пиццу в России!» — написали представители заведения судьям Центрального райсуда Калининграда.
Фото с сайта pixabay.com
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