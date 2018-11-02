Челябинская пиццерия пригласила на работу калининградца, укравшего три пиццы

Фото с сайта pixabay.com

В Челябинске заведение общепита предложило работу вору из Калининграда.

В 2017 году житель Калининграда украл из кафе три пиццы, за что ему назначили 300 часов обязательных работ. Этот случай вызвал интерес у одной пиццерии в Челябинске.

«Осужденный калининградец, по-видимому, как и мы в Челябинске, просто очень любит пиццу. Мы готовы пригласить его на стажировку и отработку 300 часов обязательных работ, чтобы научить готовить самую вкусную пиццу в России!» — написали представители заведения судьям Центрального райсуда Калининграда.

Фото с сайта pixabay.com



Все новости за 02.11.2018 г.»