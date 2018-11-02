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Жительницы Челябинска повредили картины Дали и Гойи на выставке в Екатеринбурге
02.11.2018 г. 12:06
В Екатеринбурге две жительницы Челябинска уронили стенд с картинами, фотографируясь на их фоне.
Инцидент произошел на выставке в галерее «Главный проспект». Момент падения картин попал на запись камер видеонаблюдения. Две девушки, фотографируясь с произведениями Сальвадора Дали и Франсиско Гойи, уронили стенд. Как рассказали E1.RU в УМВД по Екатеринбургу, это сделали жительницы Челябинска.
Видео: РЕН ТВ
Одна из них при фотографировании задела картину, которая упала. После этого, по словам девушки, она хотела обратиться к охране, но никого не нашла. Тогда челябинка оставила свой номер телефона и уехала. В полиции отметили, что оснований для возбуждения уголовного или административного дела нет.
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