Полпред президента назвал Челябинскую область самой проблемной зоной Урала

Фото с сайта uralfo.gov.ru

Николай Цуканов дал оценку работе органов исполнительной власти в Челябинской области.

Полпред высказался по ситуации на Южном Урале на совещании с главами субъектов. Встреча, которая прошла в четверг, 1 ноября, была посвящена проблемам экологии. Комментируя доклад губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, Николай Цуканов указал на недочеты деятельности регионального правительства.

«Челябинская область, конечно, много делает, но является на сегодня самой проблемной зоной УрФО. Люди негативно оценивают работу органов исполнительной власти. Не хватает прозрачности, понятности, взаимодействия с населением», — цитирует полпреда президента Znak.com.

Николай Цуканов также обратил внимание прокуратуры на криминальный характер мусорного бизнеса в округе. В пример он привел ситуацию с закрытием челябинской свалки и возникшим из-за этого коллапсом, «с которым власти не смогли справиться».

Фото с сайта uralfo.gov.ru



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