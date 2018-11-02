На Южном Урале бывших сотрудников детдома обвиняют в мошенничестве на 9 млн рублей

Фото с сайта 74.мвд.рф

Бывшим сотрудникам магнитогорского «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Апельсин» предъявили обвинения в мошенничестве.

Речь идет о директоре, его заместителе и трех бухгалтерах детдома. По версии следствия, в период с 2007 по 2017 год обвиняемые заключали фиктивные договоры на поставку постельных принадлежностей, товар в учреждение не привозили. Также сотрудники детдома формально трудоустраивали рабочих, чтобы присвоить деньги. Кроме того, обвиняемые перечисляли себе завышенную зарплату.

За десять лет сотрудники детдома похитили более 9 млн рублей. Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Фото с сайта 74.мвд.рф



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