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На Южном Урале бывших сотрудников детдома обвиняют в мошенничестве на 9 млн рублей
02.11.2018 г. 11:57
Фото с сайта 74.мвд.рф
Бывшим сотрудникам магнитогорского «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Апельсин» предъявили обвинения в мошенничестве.
Речь идет о директоре, его заместителе и трех бухгалтерах детдома. По версии следствия, в период с 2007 по 2017 год обвиняемые заключали фиктивные договоры на поставку постельных принадлежностей, товар в учреждение не привозили. Также сотрудники детдома формально трудоустраивали рабочих, чтобы присвоить деньги. Кроме того, обвиняемые перечисляли себе завышенную зарплату.
За десять лет сотрудники детдома похитили более 9 млн рублей. Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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