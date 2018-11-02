На Кировке увековечили память челябинского Хатико

Фото: Дмитрий Шульцман / vk.com

В центре Челябинска открыли памятник псу, который полтора года ждал на автобусной остановке погибшего хозяина.

Статую авторства челябинского скульптора Аллы Давидович и екатеринбургского художника Ивана Дубровина установили на Кировке на противоположной от главпочтамта стороне. Церемония открытия состоялась утром в пятницу, 2 ноября. Создание памятника заняло почти два года. Пожертвования челябинцев закончили собирать в октябре 2018 года. На изготовление бронзовой статуи собаки в натуральную величину ушло 500 тыс. рублей.

Поводом для установки памятника стала история преданного пса, который ждал хозяина на остановке в Металлургическом районе до своей смерти. Дворняга никого к себе не подпускала и бросалась на белые автомобили. Оказалось, что на том месте хозяина собаки сбила машина. Пес жил на остановке полтора года, пока в 2015 году сам не погиб под колесами.

Фото: Дмитрий Шульцман / vk.com

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