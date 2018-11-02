Верховный суд России запретил расширение свалки в Полетаево

Фото с сайта onf.ru

Верховный суд встал на сторону жителей поселка, рядом с которым организовали новую челябинскую свалку.

Жители Полетаево подали иск в Челябинский облсуд в феврале 2018 года. Они потребовали запретить вывоз отходов из Челябинска на полигон рядом с поселком. Областной суд постановил частично отменить территориальную схему по обращению с отходами, в которую была включена полетаевская свалка. Минэкологии области обжаловало это решение. В четверг, 1 ноября, Верховный суд России оставил в силе вердикт первой инстанции. Согласно ему, подтвержден запрет на расширение площадки под размещение ТКО.

Ситуацию прокомментировал начальник управления экологического просвещения минэкологии Челябинской области Виталий Безруков. Он подчеркнул, что решение Верховного суда не изменило существующий порядок. В территориальную схему уже внесли корректуру, работа над ней продолжается. Суд, по словам Виталия Безрукова, отменил старую версию документа. Однако местные активисты обжаловали и новую редакцию.

Полигон в Полетаево начал полноценную работу с сентября, когда была полностью закрыта челябинская городская свалка. Его рассматривают в качестве временного объекта до окончания строительства полигона ТБО в Чишме, который планируют сдать не ранее второй половины 2019 года.

Фото с сайта onf.ru

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