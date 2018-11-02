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Евгений Савченко покидает пост министра общественной безопасности Челябинской области
02.11.2018 г. 09:51
Министерство общественной безопасности Челябинской области возглавит замгубернатора Олег Климов.
Евгений Савченко сообщил об уходе с поста министра общественной безопасности региона на своей странице в Facebook. Он напомнил, что губернатор принимает решение об увольнении чиновника в зависимости от его эффективности. «Потому вывод прост. Оптимизация ведомства выполнена в целях повышения эффективности работы. А, значит, мой труд был неэффективен в глазах первого лица региона. С 7 ноября я вновь просто пенсионер», — написал Евгений Савченко.
Министерство общественной безопасности региона возглавит замгубернатора Олег Климов. Борис Дубровский внес изменения в распределение обязанностей между своими заместителями. Соответствующее постановление опубликовали в пятницу, 2 ноября, на сайте правительства региона. В документе говорится, что замглавы региона Олег Климов возглавляет министерство общественной безопасности.
Также опубликовано постановление о внесении изменений в «Положение о министерстве общественной безопасности». Так, согласно документу, руководит ведомством вице-губернатор-министр. Распоряжение о создании этой должности было подписано в среду.
Фото с сайта gubernator74.ru
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