Евгений Савченко покидает пост министра общественной безопасности Челябинской области

Фото с сайта gubernator74.ru

Министерство общественной безопасности Челябинской области возглавит замгубернатора Олег Климов.

Евгений Савченко сообщил об уходе с поста министра общественной безопасности региона на своей странице в Facebook. Он напомнил, что губернатор принимает решение об увольнении чиновника в зависимости от его эффективности. «Потому вывод прост. Оптимизация ведомства выполнена в целях повышения эффективности работы. А, значит, мой труд был неэффективен в глазах первого лица региона. С 7 ноября я вновь просто пенсионер», — написал Евгений Савченко.

Министерство общественной безопасности региона возглавит замгубернатора Олег Климов. Борис Дубровский внес изменения в распределение обязанностей между своими заместителями. Соответствующее постановление опубликовали в пятницу, 2 ноября, на сайте правительства региона. В документе говорится, что замглавы региона Олег Климов возглавляет министерство общественной безопасности.

Также опубликовано постановление о внесении изменений в «Положение о министерстве общественной безопасности». Так, согласно документу, руководит ведомством вице-губернатор-министр. Распоряжение о создании этой должности было подписано в среду.

Фото с сайта gubernator74.ru

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