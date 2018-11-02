Челябинск
- 65.6517р. + 0.0555
- 74.5803р. + 0.1614
Сделано в Челябинске
Разворот
Губернатор Борис Дубровский на этой неделе подвел итоги своей работы за четыре года
02.11.2018 г. 09:10
Фото с сайта gubernator74.ru
Как глава Челябинской области ответил на самые важные для южноуральцев вопросы? И как будет работать в течение оставшегося до выборов губернатора года? Обсуждаем тему в пятницу, 2 ноября, на «Челябинском эхе» в программе «Разворот».
Гости в студии: главный редактор сайта 74.ru Мария Шраменко и заместитель главного редактора газеты «За возрождение Урала» Айвар Валеев. Ведущий программы — генеральный директор холдинга «Медиа-Центр» Валерий Шагиев.
Присоединяйтесь к разговору в 18:05. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».
Фото с сайта gubernator74.ru
Новости на эту тему
- 29.10.2018 г. Борис Дубровский подведет итоги за четыре года на посту губернатора
- 24.10.2018 г. Борис Дубровский: Строительство ВСМ позволит создать на Урале третью по величине агломерацию в России
- 22.10.2018 г. Политолог о решении Дубровского остаться на посту: «губернатор надежды»
- 22.10.2018 г. Борис Дубровский заявил о желании избираться на новый губернаторский срок в 2019 году
- 18.10.2018 г. Борис Дубровский призвал региональных чиновников больше общаться с людьми в соцсетях