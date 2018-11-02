Губернатор Борис Дубровский на этой неделе подвел итоги своей работы за четыре года

Фото с сайта gubernator74.ru

Как глава Челябинской области ответил на самые важные для южноуральцев вопросы? И как будет работать в течение оставшегося до выборов губернатора года? Обсуждаем тему в пятницу, 2 ноября, на «Челябинском эхе» в программе «Разворот».

Гости в студии: главный редактор сайта 74.ru Мария Шраменко и заместитель главного редактора газеты «За возрождение Урала» Айвар Валеев. Ведущий программы — генеральный директор холдинга «Медиа-Центр» Валерий Шагиев.

Присоединяйтесь к разговору в 18:05. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».

Фото с сайта gubernator74.ru

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