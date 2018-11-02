В центре Челябинска на две недели закроют движение транспорта

Фото с сайта rostovgazeta.ru

В Челябинске до 19 ноября перекроют улицу Красноармейскую.

Там в понедельник, 5 ноября, начнется строительство газопровода среднего давления к строящемуся жилому дому. Движение по улице Красноармейской от Труда до Карла Маркса будет закрыто. Работы на коммуникациях планируется завершить через две недели — 19 ноября.

Водителей просят быть внимательнее и заранее планировать маршрут, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Фото с сайта rostovgazeta.ru



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