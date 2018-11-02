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Экс-начальника управления культуры Челябинска обвиняют в мошенничестве с землей
02.11.2018 г. 08:45
Бывшему начальнику управления культуры администрации Челябинска Дмитрию Назарову предъявили обвинение в мошенничестве.
По данным следствия, в период с 2008 по 2009 год обвиняемый обманом получил право пользования лесным участком в районе озера Увильды. Тогда Дмитрий Назаров занимал должность директора МУ «Спартак». Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
В четверг, 1 ноября, Дмитрий Назаров покинул пост начальника управления культуры Челябинска. Он подал заявление об отставке с формулировкой «по собственному желанию». Исполнять обязанности начальника управления культуры будет Элеонора Халикова, которая до увольнения Назарова была его заместителем.
Фото с сайта cheladmin.ru
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